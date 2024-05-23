Британія надала Україні пакет військової допомоги на $190 млн

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Велика Британія надсилає Збройним Силам України новий пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно $190 млн. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс, передає видання The Sun.

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За словами глави Міноборони Британії, новий пакет допоможе зміцнити протиповітряну та морську оборону України, а також захистити інфраструктуру країни. Британія та її союзники надали радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму $89 млн.

Крім цього, Лондон виділив $101 млн на малі катери, розвідувальні безпілотники та надводні кораблі без екіпажу.

"Допомога ЗСУ містить більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення Військово-морських сил", – заявив очільник оборонного відомства Великої Британії.

11 травня Міноборони Великої Британії оголосило про найбільший в історії пакет допомоги для ЗСУ. У його межах Лондон надасть Україні озброєння на 500 млн фунтів.

13 травня посол Великої Британії Гарріс заявив, що Лондон взяв на себе зобов’язання щороку виділяти на військову підтримку України $3,7 млрд.

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