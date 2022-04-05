Великобритания в Совбезе ООН: Покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле

5 апреля на заседании Совета безопасности ООН Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе, обеспечит, чтобы мир услышал правду о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщает в Twitter постоянное представительство Великобритании в ООН.

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Как отмечается, на заседании Совбеза ООН выступит президент Владимир Зеленский, который накануне посетил Бучу.

Великобритания обещает обеспечить, чтобы правда о военных преступлениях России была услышана.

"Мы покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле", – говорится в сообщении.

Заседание Совбеза ООН начнется 5 апреля в 17:00 по киевскому времени. Его созывает председательствующая Великобритания – чтобы говорить о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в Буче.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Минобороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Журналисты Слідство.Інфо идентифицировали первых оккупантов, причастных к геноциду в Буче.

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Наталия Медведева

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