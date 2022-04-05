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Великобритания в Совбезе ООН: Покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 05:31
Великобритания в Совбезе ООН: Покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле - Фото
Буча после оккупации (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK)

5 апреля на заседании Совета безопасности ООН Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе, обеспечит, чтобы мир услышал правду о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщает в Twitter постоянное представительство Великобритании в ООН.

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Как отмечается, на заседании Совбеза ООН выступит президент Владимир Зеленский, который накануне посетил Бучу.

Великобритания обещает обеспечить, чтобы правда о военных преступлениях России была услышана.

"Мы покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле", – говорится в сообщении.

Великобритания в Совбезе ООН: Покажем путинскую войну такой, какая она на самом деле

Заседание Совбеза ООН начнется 5 апреля в 17:00 по киевскому времени. Его созывает председательствующая Великобритания – чтобы говорить о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в Буче.

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Наталия Медведева
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