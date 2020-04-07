Венедиктова отрицает конфликт с Трепаком по делам Гандзюк и Стерненко

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова отрицает заявления своего бывшего заместителя Виктора Трепака о конфликтах с ней по делам Гандзюк и Стерненко. Об этом она рассказала в интервью УП.

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Отвечая на вопрос, почему Трепак был отстранен от дела Гандзюк, Венедиктова заявила, что речь шла не об отстранении, а о перераспределении обязанностей. По ее словам, она обещала Трепаку, что все резонансные дела, по которым он хочет дойти до результата, у него останутся, включая дело Гандзюк.

Венедиктова заявила, что у Трепака была процессуальная возможность вести это дело в качестве старшего группы прокуроров, что у нее не было намерений отстранить его и что заявлением об увольнении Трепак самоустранился от ответственности по завершению расследования.

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Заявление Трепака о том, что генпрокурор требовала от него подписать подозрение экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко, Венедиктова также отрицает. По ее словам, она не может чего-либо требовать от прокуроров.

Также Венедиктова утверждает, что у нее не было конфликтов с Трепаком до его увольнения, и она не понимает, почему сейчас он говорит об их наличии. "Виктора Михайловича (Трепака - ред.) я видела своим заместителем", - заявила она.

Единственная ситуация, по ее словам, которая вызвала у нее возмущение, была связана с тем, что Трепак предложил ей внести в ЕРДР сведения о якобы совершении налогового правонарушения нардепом Святославом Вакарчуком по заявлению Андрея Портнова в ГФС.

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Венедиктова заявила, что Трепак предлагал ей перенаправить это дело в ГБР, в то время как, по ее мнению, речь идет о подследственности НАБУ. "Такая позиция была мне непонятна. Я ее считала неправильной, или непрофессиональной, или связанной с чем-то другим", - сказала Венедиктова, согласившись с предположением журналиста, что ее могли хотеть подставить.

27 марта Трепак заявил, что его фактически отстранили от дел Майдана и дела об убийстве Гандзюк.

30 марта Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке.

4 апреля Трепак заявил, что перед увольнением у него возник конфликт с Венедиктовой по делу Стерненко.

Вчера в Раде потребовали от Венедиктовой дать объяснения по увольнению Трепака.