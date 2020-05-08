Венедиктова увидела конфликт интересов в деле против нее по заявлению Стерненко

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о потенциальном конфликте интересов в деле о возможном недекларировании имущества, которое было открыто против нее по заявлению экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Венедиктова видит потенциальный конфликт интересов в том, что заявитель, Стерненко, является фигурантом дела, в котором Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Поэтому генпрокурор сообщила в НАПК о потенциальном конфликте интересов и "постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".

15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.

28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело по сообщению Стерненко.