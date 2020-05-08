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Венедиктова увидела конфликт интересов в деле против нее по заявлению Стерненко

Венедиктова увидела конфликт интересов в деле против нее по заявлению Стерненко - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
08.05.2020, 21:47

Генпрокурор направила соответствующее обращение в НАПК

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о потенциальном конфликте интересов в деле о возможном недекларировании имущества, которое было открыто против нее по заявлению экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Венедиктова видит потенциальный конфликт интересов в том, что заявитель, Стерненко, является фигурантом дела, в котором Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Поэтому генпрокурор сообщила в НАПК о потенциальном конфликте интересов и "постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран. Это было уже третье нападение на Стерненко.
  • 4 октября 2019 года бывший в то время генпрокурором Руслан Рябошапка рассказал, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.
  • 4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • 7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.
  • 28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело по сообщению Стерненко. 

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко декларация набу Ирина Венедиктова
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