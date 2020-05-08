Венедиктова увидела конфликт интересов в деле против нее по заявлению Стерненко

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о потенциальном конфликте интересов в деле о возможном недекларировании имущества, которое было открыто против нее по заявлению экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Венедиктова видит потенциальный конфликт интересов в том, что заявитель, Стерненко, является фигурантом дела, в котором Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Поэтому генпрокурор сообщила в НАПК о потенциальном конфликте интересов и "постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран. Это было уже третье нападение на Стерненко.
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4 октября 2019 года бывший в то время генпрокурором Руслан Рябошапка рассказал, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.
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4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
- 15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.
- 28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело по сообщению Стерненко.
Вадим Ребрина