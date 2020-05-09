Венедиктова в День победы постит Льва Лещенко. Он за Путина и оккупацию Украины

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы в Facebook песню российского певца Льва Лещенко, входящего в черный список Минкульта за поддержку оккупации Крыма. После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на песню и извинилась, но оставила строки из нее.

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Пост с видео и словами из песни она опубликовала утром 9 мая.

Венедиктова нарвалась на массовую критику и удалила ссылку на видео, оставив строки из песни и извинившись: "Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не нужно манипулировать".

"Ссылку удалила - все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", - резюмировала она.

Лев Лещенко находится в списке лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Он поддерживает политику президента РФ Владимира Путина против Украины, а также оккупацию Крыма.

"Я как гражданин отечества подписал письмо в поддержку процесса воссоединения России и Крыма, который я считаю правомерным. Люди сами сделали выбор, проголосовали. И мы поддержали это их устремление <...> Государство украинское я не приемлю", - заявлял Лещенко.

15 апреля экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.

28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело по сообщению Стерненко.

является фигурантом дела, в котором Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Венедиктова увидела в заявлении Стерненко конфликт интересов, поскольку он

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