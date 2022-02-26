Венгрия не блокирует отключение России от SWIFT и хочет организовать мирные переговоры

Венгрия не блокирует отключение России от межбанковской системы SWIFT и хочет организовать прямые переговоры в Будапеште, чтобы восстановить мир в Украине. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия хочет мира. Поэтому мы работаем, потому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште", – написал Сийярто.

Он добавил, что сегодня в Нью-Йорке будет просить о помощи у лидеров ООН в организации таких переговоров.

Сийярто заявил, что опечален и шокирован распространением лживой информации о Венгрии.

"Теперь они лгут, что Венгрия блокирует некоторые санкции против России, например, в связи с системой SWIFT. Буду четок: ЭТО НЕПРАВДА! Мы не выступали против каких-либо предложений по санкциям, не блокировали и не блокируем", – заявил глава МИД Венгрии.

Ранее отключение России от SWIFT поддержали Австрия, Франция, Канада, США, Италия и Кипр.

За все время SWIFT только однажды отрезал доступ к системе целой стране: в 2012 году был заблокирован Иран в рамках комплекса мер, направленных на сдерживание его ядерной программы.

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Наталия Медведева

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