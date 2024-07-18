Вэнс будет баллотироваться на должность вице-президента США и раскритиковал Байдена – CNN

Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: EPA)

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на должность американского вице-президента от Республиканской партии на предстоящих выборах, пишет CNN.

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"Я доволен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на должность вице-президента Соединенных Штатов Америки", – заявил он.

Также он во время разговора с журналистами раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Вэнс утверждал, что Байден наносит вред таким общинам, как та, где он вырос – Огайо.

"Каким-то образом застройщик из Нью-Йорка по имени Дональд Трамп был прав во всех этих вопросах, а Байден – нет. Джо Байден облажался, и моя община заплатила за это цену", – сказал он.

Вэнс добавил, что страна нуждается в лидерах, "которые бы поставили Америку на первое место".

Съезд Республиканской партии США 15 июля выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты.

Трамп, на жизнь которого 13 июля покушались, приехал на съезд с перевязанным ухом и объявил кандидатуру вице-президента – сенатора Джеймса Дэвида Венса.

Вэнс выступает против военной помощи Украине и за так называемые мирные переговоры с Россией.

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