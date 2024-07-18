Венс погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США та розкритикував Байдена – CNN
Сенатор Джеймс Девід Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду американського віцепрезидента від Республіканської партії на майбутніх виборах, пише CNN.
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"Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки", – заявив він.
Також він під час розмови із журналістами розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена. Венс стверджував, що Байден завдає шкоди таким громадам, як та, де він виріс – Огайо.
"Якимось чином забудовник з Нью-Йорка, на ім'я Дональд Трамп, був правий у всіх цих питаннях, а Байден – ні. Джо Байден облажався, і моя громада заплатила за це ціну", – сказав він.
Венс додав, що країна потребує лідерів, "які б поставили Америку на перше місце".
- З'їзд Республіканської партії США 15 липня висунув Дональда Трампа кандидатом у президенти.
- Трамп, на життя якого 13 липня скоїли замах, приїхав на з'їзд з перев'язаним вухом та оголосив кандидатуру віцепрезидента – сенатора Джеймса Девіда Венса.
- Венс виступає проти військової допомоги Україні та за так звані мирні переговори з Росією.
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