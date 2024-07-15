Reuters: Байден змінює передвиборчу риторику після замаху на Трампа

Інші кандидати-демократи, які балотуються цього року, також переосмислять свої плани, пише Reuters

Джо Байден (Фото: Erin Schaff/EPA)

Передвиборчий штаб чинного президента США Джо Байдена змінює стратегію після спроби вбивства конкурента-республіканця Дональда Трампа на мітингу у Пенсильванії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних співрозмовників у штабі американського президента.

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У матеріалі йдеться, що Байден змінить риторику, скасувавши словесні нападки на Трампа, щоб зосередитись на посланні єдності. За кілька годин після суботньої стрілянини кампанія чинного президента зняла телевізійну рекламу та призупинила інші політичні комунікації, включно з тими, які висвітлювали суд проти Трампа у справі про фінансові махінації.

"Ми маємо об'єднатися як одна нація", – сказав Байден, виступаючи в Білому домі 14 липня.

У новому зверненні він засудив політичне насильство, як це зробив відразу після замаху, а також попросив американців "дозволити Федеральному бюро розслідувань робити свою роботу".

Представник штабу Байдена розповів, що Національний комітет Демократичної партії й кампанія "будуть продовжувати зображати контраст між нашим позитивним баченням майбутнього і ретроспективним порядком денним Трампа та республіканців".

Інші кандидати-демократи, які балотуються цього року, також переосмислять свої плани, зосередившись на небезпеках, які Трамп може принести у разі переобрання, пишуть журналісти.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден заявив, що молиться за Трампа, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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