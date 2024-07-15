Reuters: Байден меняет предвыборную риторику после покушения на Трампа

Другие кандидаты-демократы, которые баллотируются в этом году, также переосмыслят свои планы, пишет Reuters

Джо Байден (Фото: Erin Schaff/EPA)

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена меняет стратегию после попытки убийства конкурента-республиканца Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в штабе американского президента.

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В материале говорится, что Байден сменит риторику, отменив словесные нападки на Трампа, чтобы сосредоточиться на послании единства. Через несколько часов после субботней стрельбы кампания действующего президента сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, включая освещавшие суд против Трампа по делу о финансовых махинациях.

"Мы должны объединиться как одна нация", – сказал Байден, выступая в Белом доме 14 июля.

В новом обращении он осудил политическое насилие, как это сделал сразу после покушения, а также попросил американцев "разрешить Федеральному бюро расследований делать свою работу".

Представитель штаба Байдена рассказал, что Национальный комитет Демократической партии и кампания "будут продолжать изображать контраст между нашим позитивным видением будущего и ретроспективной повесткой дня Трампа и республиканцев".

Другие кандидаты-демократы, баллотирующиеся в этом году, также переосмыслят свои планы, сосредоточившись на опасностях, которые Трамп может принести в случае переизбрания, пишут журналисты.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден заявил, что молится за Трампа, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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