Вэнс: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Джей Ди Вэнс (Фото: EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие после атаки Соединенных Штатов по иранским объектам. Об этом он заявил на канале Fox News.

"Иран был очень близок к владению ядерным оружием. Теперь он не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", – заявил Вэнс.

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В то же время, как цитирует CNN, Вэнс уклонился от ответа на вопрос, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.

Вэнс сказал, что местонахождение урана не является важным вопросом, добавив, что "целью было похоронить уран", и он действительно считает, что "уран похоронен".