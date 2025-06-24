Вэнс: Иран больше не способен создавать ядерное оружие
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие после атаки Соединенных Штатов по иранским объектам. Об этом он заявил на канале Fox News.
"Иран был очень близок к владению ядерным оружием. Теперь он не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", – заявил Вэнс.
Читайте также
В то же время, как цитирует CNN, Вэнс уклонился от ответа на вопрос, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.
Вэнс сказал, что местонахождение урана не является важным вопросом, добавив, что "целью было похоронить уран", и он действительно считает, что "уран похоронен".
- 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп заявил, что "хулиган должен вернуться к переговорам", имея в виду Тегеран. Он предупредил, что попытки ответить на атаки будут встречены силой.
- Как сообщили Fox News и CNN, Иран мог быть атакован 30 ракетами "Томагавк" и пятью-шестью противобункерными бомбами GBU-57.
- 23 июня Иран заявлял о "мощной и разрушительной" атаке на американскую базу Аль-Удейд в ответ на атаку Штатов по ядерным объектам Исламской республики.
- Трамп назвал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре "очень слабой" и поблагодарил Тегерана за заблаговременное предупреждение об ударе.