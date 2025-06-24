Венс: Іран більш не здатен створювати ядерну зброю
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після атаки Сполучених Штатів по іранських обʼєктах. Про це він заявив на каналі Fox News.
"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", – заявив Венс.
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Водночас, як цитує CNN, Венс ухилився від відповіді на запитання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де є високозбагачений уран Ірану.
Венс сказав, що місцезнаходження урану не є важливим питанням, додавши, що "метою було поховати уран", і він дійсно вважає, що "уран похований".
- 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп заявив, що "хуліган має повернутися до переговорів", маючи на увазі Тегеран. Він попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
- Як повідомили Fox News і CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" і п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
- 23 червня Іран заявляв про "потужну та руйнівну" атаку на американську базу Аль-Удейд у відповідь на атаку Штатів по ядерних об'єктах Ісламської республіки.
- Трамп назвав атаку Ірану по американській військовій базі у Катарі "дуже слабкою" і подякував Тегерану за завчасне попередження про удар.