Венс: Іран більш не здатен створювати ядерну зброю

За словами віцепрезидента США, Іран вже не зможе створювати ядерну зброю, оскільки обладнання знищене

Джей Ді Венс (Фото: EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після атаки Сполучених Штатів по іранських обʼєктах. Про це він заявив на каналі Fox News.

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", – заявив Венс.

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Водночас, як цитує CNN, Венс ухилився від відповіді на запитання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де є високозбагачений уран Ірану.

Венс сказав, що місцезнаходження урану не є важливим питанням, додавши, що "метою було поховати уран", і він дійсно вважає, що "уран похований".