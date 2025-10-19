Вэнс вступился за Хегсета по поводу "триколора" на галстуке во время встречи с Зеленским
Министр войны США Пит Хегсет на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме был в галстуке, вызвавшем споры в соцсетях из-за сходства его цветов с российским флагом. За чиновника вступился американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Политик отреагировал на сообщение ветерана Военно-воздушных сил США и блогера с проукраинской позицией Джейка Бро. Тот написал, что Хегсет был на встрече с Зеленским в галстуке с российским триколором, и заявил, что "эти люди любят [диктатора РФ] Путина и Россию".
"Или, возможно, он [Хегсет] был одет в цвета Америки", – ответил ему Вэнс.
Или, может быть, он носил цвета Америки https://t.co/K1zNmVIAA5- JD Vance (@JDVance) 18 октября 2025 г
Флаг США состоит из тех же цветов, что и российский.
- Ранее, 17 октября, произошел другой скандал с участием представителя администрации Трампа: пресс-секретарь и главный коммуникационщик Белого дома дали резкий ответ на вопрос журналиста насчет будущего места саммита между американским президентом и диктатором РФ в Будапеште.
