Вэнс вступился за Хегсета по поводу "триколора" на галстуке во время встречи с Зеленским
Пит Хегсет на встрече 17 октября (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Министр войны США Пит Хегсет на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме был в галстуке, вызвавшем споры в соцсетях из-за сходства его цветов с российским флагом. За чиновника вступился американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Политик отреагировал на сообщение ветерана Военно-воздушных сил США и блогера с проукраинской позицией Джейка Бро. Тот написал, что Хегсет был на встрече с Зеленским в галстуке с российским триколором, и заявил, что "эти люди любят [диктатора РФ] Путина и Россию".

"Или, возможно, он [Хегсет] был одет в цвета Америки", – ответил ему Вэнс.

Флаг США состоит из тех же цветов, что и российский.

Иллюстративное фото: EPA
  • Ранее, 17 октября, произошел другой скандал с участием представителя администрации Трампа: пресс-секретарь и главный коммуникационщик Белого дома дали резкий ответ на вопрос журналиста насчет будущего места саммита между американским президентом и диктатором РФ в Будапеште.
