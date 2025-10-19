Венс заступився за Гегсета щодо "триколору" на краватці під час зустрічі з Зеленським
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Міністр війни США Піт Гегсет на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі був у краватці, що викликала суперечки в соцмережах через схожість її кольорів з російським прапором. За посадовця вступився американський віцепрезидент Джей Ді Венс.
Політик відреагував на допис ветерана Військово-повітряних сил США та блогера з проукраїнською позицією Джейка Бро. Той написав, що Гегсет був на зустрічі з Зеленським у краватці з російським триколором, й заявив, що "ці люди люблять [диктатора РФ] Путіна і Росію".
"Або, можливо, він [Гегсет] був одягнений у кольори Америки", – відповів йому Венс.
Or maybe he was wearing the colors of America https://t.co/K1zNmVIAA5— JD Vance (@JDVance) October 18, 2025
Прапор США складається з тих же кольорів, що і російський.
- Раніше, 17 жовтня, стався інший скандал за участі представника адміністрації Трампа: речниця й головний комунікаційник Білого дому дали різку відповідь на запитання журналіста щодо майбутнього місця саміту між американським президентом і диктатором РФ у Будапешті.
