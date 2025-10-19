Венс заступився за Гегсета щодо "триколору" на краватці під час зустрічі з Зеленським

Соратник Трампа зауважив, що глава Пентагону міг бути вдягнутий в американські кольори

Піт Гегсет на зустрічі 17 жовтня (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Міністр війни США Піт Гегсет на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі був у краватці, що викликала суперечки в соцмережах через схожість її кольорів з російським прапором. За посадовця вступився американський віцепрезидент Джей Ді Венс.

Політик відреагував на допис ветерана Військово-повітряних сил США та блогера з проукраїнською позицією Джейка Бро. Той написав, що Гегсет був на зустрічі з Зеленським у краватці з російським триколором, й заявив, що "ці люди люблять [диктатора РФ] Путіна і Росію".

"Або, можливо, він [Гегсет] був одягнений у кольори Америки", – відповів йому Венс.

Or maybe he was wearing the colors of America https://t.co/K1zNmVIAA5 — JD Vance (@JDVance) October 18, 2025

Прапор США складається з тих же кольорів, що і російський.

Ілюстративне фото: EPA