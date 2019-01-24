Вердикт суда о госизмене Януковича: Виновен

Суд по делу о госизмене Януковича (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Оболонский районный суд Киева признал беглого экс-президента Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене, в пособничестве оккупантам при изменении границ страны, а также в ведении агрессивной войны. Текст читает судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

В тексте приговора говорится, что вина Януковича "доказана".

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Судья продолжает зачитывать приговор. О наказание, которое назначено обвиняемому, пока ничего не было.

Прокуроры просят для Януковича 15 лет тюрьмы.

Обвиняемый отказался представить свою позицию в суде в режиме видеоконференции. Ему была предоставлена возможность защищаться с помощью выбранных им адвокатов.

После того как судья начал зачитывать решение, адвокаты Януковича попытались сделать заявление "процессуального характера", но Девятко продолжил зачитывать приговор.

В ноябре 2016-го генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене. Было разрешено задержать экс-президента и доставить его в суд; дано разрешение на заочное расследование. Весной 2017-го передан в суд обвинительный акт.