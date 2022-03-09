Верещук: Россия согласовала на сегодня шесть украинских зеленых коридоров. Маршруты

Россия заявила, что согласна прекратить огонь 9 марта с 9:00 до 21:00 для создания гуманитарных коридоров, маршруты которых предложила Украина. Об этом на брифинге сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в 5:30 Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных Украиной маршрутов, а также сообщение Красного Креста о направлении письма на их имя с таким согласованием.

В целях эвакуации местного населения сегодня с 9:00 будет введен режим прекращения огня на следующих маршрутах:

Энергодар – Запорожье

Сумы – Полтава

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Изюм – Лозовая

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев (маршрут через Стоянку и Белгородку)

Также из Ворзеля запланирована отдельная эвакуация из дома ребенка, где, по словам Верещук, находится 55 детей и 26 человек персонала.

"Обращаюсь к РФ. Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9:00 9 марта. У нас есть отрицательный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали", — добавила она.

Безуспешные попытки провести безопасную эвакуацию из Мариуполя срываются с 5 марта из-за постоянных обстрелов России.

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Юрий Смирнов

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