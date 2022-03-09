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Верещук: Россия согласовала на сегодня шесть украинских зеленых коридоров. Маршруты

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 09:50
Верещук: Россия согласовала на сегодня шесть украинских зеленых коридоров. Маршруты - Фото
Ирина Верещук (фото - скриншот видео)

Россия заявила, что согласна прекратить огонь 9 марта с 9:00 до 21:00 для создания гуманитарных коридоров, маршруты которых предложила Украина. Об этом на брифинге сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в 5:30 Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных Украиной маршрутов, а также сообщение Красного Креста о направлении письма на их имя с таким согласованием.

В целях эвакуации местного населения сегодня с 9:00 будет введен режим прекращения огня на следующих маршрутах:

  • Энергодар – Запорожье
  • Сумы – Полтава
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Изюм – Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев (маршрут через Стоянку и Белгородку)

Также из Ворзеля запланирована отдельная эвакуация из дома ребенка, где, по словам Верещук, находится 55 детей и 26 человек персонала.

"Обращаюсь к РФ. Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9:00 9 марта. У нас есть отрицательный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали", — добавила она.

  • Безуспешные попытки провести безопасную эвакуацию из Мариуполя срываются с 5 марта из-за постоянных обстрелов России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Юрий Смирнов
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