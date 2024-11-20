Верховная Рада отменила тест на IQ для кандидатов в судьи: новые правила квалификации

Верховная Рада (Фото: ОП)

Верховная Рада на заседании 20 ноября приняла во втором чтении закон №11425-д, согласно которому отменили сложный тест на IQ для кандидатов в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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Судьи будут проходить квалификационный экзамен через анонимные тестирования и практические задания.

Как отмечается в пояснительной записке закона, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обратилась с требованием к Комитету Верховной Рады изменить закон о судоустройстве и статусе судей.

В декабре 2023-го был введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей – кандидат считался сдающим квалификационный экзамен, если набирал не менее 75% максимально возможного балла за каждое тестирование.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, при подготовке к проведению анонимных тестирований в рамках конкурсов, объявленных ВККС в 2023 году, оказалось, что указанная норма выдвигает одинаковые требования к тестированию, проводимому по кардинально различной методологии.

Методология IQ-теста предполагает, что максимально возможный балл, во-первых, вряд ли можно установить, "ведь всегда может найтись гениальный человек", который наберет высший балл, и, во-вторых, количество людей, которые набирают более 75%, относительно небольшое – около 30%.

Теперь требование о 75% проходного балла для когнитивного тестирования отменено, и ВККС будет определять критерии самостоятельно.

ВККС стремится к тому, чтобы кандидаты на должность судьи могли выбирать специализацию уже на этапе подачи заявления и сдавать квалификационный экзамен только по выбранной специализации, а не по всем возможным вариантам.

Тестирование будет охватывать такие темы как история украинской государственности, общие правовые знания и специализация суда (административная, хозяйственная или общая). Практические задачи будут связаны с избранной специализацией суда.

Комиссия судей будет устанавливать форму тестов и заданий, а также публиковать программу и перечень вопросов за 30 дней до экзамена. Проходной балл теста на когнитивные способности должен определять ВККС.

По мнению ВККС, тестирование поможет сократить время отбора, привлечь больше квалифицированных кандидатов и быстрее заполнить вакантные должности в местных судах. Сейчас кандидаты должны пройти несколько тестов, которые занимают много времени и усилий.

Изменения призваны сделать конкурс на должности судей более прозрачным и эффективным, без дополнительных расходов из бюджета, а также способствовать укреплению доверия граждан к судебной системе.