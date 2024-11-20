Верховна Рада скасувала тест на IQ для кандидатів у судді: нові правила кваліфікації

Кандидати на посаду судді зможуть обирати спеціалізацію під час складання іспиту

Верховна Рада (Фото: ОП)

Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила у другому читанні закон №11425-д, згідно з яким скасували складний тест на IQ для кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

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Судді будуть проходити кваліфікаційний іспит через анонімні тестування та практичні завдання.

Як зазначається у пояснювальній записці закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) звернулася з вимогою до Комітету Верховної Ради змінити закон про судоустрій і статус суддів.

У грудні 2023-го було введено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей – кандидат вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо набирав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування.

Однак, як наголошується у пояснювальній записці, під час підготовки до проведення анонімних тестувань у межах конкурсів, оголошених ВККС у 2023 році, виявилося, що зазначена норма висуває однакові вимоги до тестувань, які проводяться за кардинально різною методологією.

Методологія IQ-тесту передбачає, що максимально можливий бал, по-перше, навряд чи можна встановити, "адже завжди може знайтися геніальна людина", яка набере ще вищий бал, і, по-друге, кількість людей, які набирають понад 75%, відносно невелика – близько 30%.

Тепер вимогу про 75% прохідного балу для когнітивного тестування скасовано, і ВККС визначатиме критерії самостійно.

ВККС прагне, щоб кандидати на посаду судді могли обирати спеціалізацію вже на етапі подання заяви та складати кваліфікаційний іспит лише за обраною спеціалізацією, а не за всіма можливими варіантами.

Тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна). Практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.

Комісія суддів буде встановлювати форму тестів і завдань, а також публікувати програму і перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал тесту на когнітивні здібності також має визначати ВККС.

На думку ВККС, тестування допоможе скоротити час проведення відбору, залучити більше кваліфікованих кандидатів і швидше заповнити вакантні посади у місцевих судах. Зараз кандидати мають пройти кілька тестів, що віднімають багато часу і зусиль.

Зміни покликані зробити конкурс на посади суддів прозорішим і ефективнішим, без додаткових витрат з бюджету, а також сприяти зміцненню довіри громадян до судової системи.