Верховна Рада скасувала тест на IQ для кандидатів у судді: нові правила кваліфікації
Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила у другому читанні закон №11425-д, згідно з яким скасували складний тест на IQ для кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.
Судді будуть проходити кваліфікаційний іспит через анонімні тестування та практичні завдання.
Як зазначається у пояснювальній записці закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) звернулася з вимогою до Комітету Верховної Ради змінити закон про судоустрій і статус суддів.
У грудні 2023-го було введено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей – кандидат вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо набирав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування.
Однак, як наголошується у пояснювальній записці, під час підготовки до проведення анонімних тестувань у межах конкурсів, оголошених ВККС у 2023 році, виявилося, що зазначена норма висуває однакові вимоги до тестувань, які проводяться за кардинально різною методологією.
Методологія IQ-тесту передбачає, що максимально можливий бал, по-перше, навряд чи можна встановити, "адже завжди може знайтися геніальна людина", яка набере ще вищий бал, і, по-друге, кількість людей, які набирають понад 75%, відносно невелика – близько 30%.
Тепер вимогу про 75% прохідного балу для когнітивного тестування скасовано, і ВККС визначатиме критерії самостійно.
ВККС прагне, щоб кандидати на посаду судді могли обирати спеціалізацію вже на етапі подання заяви та складати кваліфікаційний іспит лише за обраною спеціалізацією, а не за всіма можливими варіантами.
Тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна). Практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.
Комісія суддів буде встановлювати форму тестів і завдань, а також публікувати програму і перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал тесту на когнітивні здібності також має визначати ВККС.
На думку ВККС, тестування допоможе скоротити час проведення відбору, залучити більше кваліфікованих кандидатів і швидше заповнити вакантні посади у місцевих судах. Зараз кандидати мають пройти кілька тестів, що віднімають багато часу і зусиль.
Зміни покликані зробити конкурс на посади суддів прозорішим і ефективнішим, без додаткових витрат з бюджету, а також сприяти зміцненню довіри громадян до судової системи.
- Також 20 листопада Верховна Рада ухвалила закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону.
- На засіданні цього ж дня Рада ухвалила у цілому №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.