Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче ветерана АТО
Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО Александра Радкевича, задержанного в сентябре 2021 года. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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По словам Денисовой, она просила омбудсмена Греции Андреаса Поттакиса и генпрокурора Верховного суда Греции Василия Плиотаса вмешаться в дело Радкевича для его справедливого решения.
"Приветствую решение Верховного суда Греции, отказавшего Литовской Республике в выдаче гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, задержанного в сентябре 2021 года в Греции по запросу Литвы", – написала Денисова.
Она поблагодарила украинских дипломатов за взаимодействие и содействие в освобождении Радкевича.
- В сентябре 2021 года Радкевич отправился на отдых в Грецию, где при пересечении границы был задержан как фигурант так называемого "дела 13 января" о штурме Вильнюсской телебашни в 1991 году. Литовский суд заочно приговорил Радкевича к четырем годам лишения свободы за участие в военных действиях возле Дома печати в Вильнюсе.
- Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась в Грецию по поводу его передачи для отбывания наказания.
- О приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве.
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