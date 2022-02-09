Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче ветерана АТО

Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО Александра Радкевича, задержанного в сентябре 2021 года. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Денисовой, она просила омбудсмена Греции Андреаса Поттакиса и генпрокурора Верховного суда Греции Василия Плиотаса вмешаться в дело Радкевича для его справедливого решения.

"Приветствую решение Верховного суда Греции, отказавшего Литовской Республике в выдаче гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, задержанного в сентябре 2021 года в Греции по запросу Литвы", – написала Денисова.

Она поблагодарила украинских дипломатов за взаимодействие и содействие в освобождении Радкевича.

СПРАВКА. 11 марта 1990 года Литва вышла из состава СССР, провозгласив независимость. Москва долгое время не оставляла попыток воспрепятствовать этому. В начале 1991-го в стране начались акции протеста против повышения цен, чем "обеспокоились" и в Кремле: 8-13 января 1991-го советские войска и спецназ штурмовали вильнюсский телецентр. Погибли 14 защитников телецентра и один офицер "Альфы", больше тысячи мирных жителей пострадали.

В сентябре 2021 года Радкевич отправился на отдых в Грецию, где при пересечении границы был задержан как фигурант так называемого "дела 13 января" о штурме Вильнюсской телебашни в 1991 году. Литовский суд заочно приговорил Радкевича к четырем годам лишения свободы за участие в военных действиях возле Дома печати в Вильнюсе.

Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась в Грецию по поводу его передачи для отбывания наказания.

О приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.