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08.07.2019, 09:15

Верховный суд отменил пережеребьевку партий

Верховный суд отменил пережеребьевку партий - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ЦИК не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене

Центральная избирательная комиссия не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Высший административный суд, сообщает телеканал 112.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Об этом решении суда также сообщает пресс-служба партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердил форму и текст избирательного бюллетеня.

4 июля стало известно, что суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.

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Теги: верховная рада, выборы, верховный суд
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