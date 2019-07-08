Верховный суд отменил пережеребьевку партий

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Центральная избирательная комиссия не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Высший административный суд, сообщает телеканал 112.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Об этом решении суда также сообщает пресс-служба партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердил форму и текст избирательного бюллетеня.

4 июля стало известно, что суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.