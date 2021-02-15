UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд оставил без движения иск канала ZiK против введения санкций

15.02.2021, 18:12
Верховный суд оставил без движения иск канала ZiK против введения санкций - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ТРК "Новые коммуникации" (телеканал ZiK), которая оспаривает решение президента Владимира Зеленского ввести в действие санкции против телеканалов из "пула Медведчука" 112 Украина, NewsOne и ZiK. Иск отправлен на устранение недостатков, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд оставил иск без движения, установив десятидневный срок для устранения его недостатков. Дело в том, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств, пояснили в Верховном суде.

Кроме того истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

  • В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
  • 4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука. На сайте ZIK официально сообщили, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK готовят иски и еще не обращалась в суд.
  • 10 февраля суд отказал в открытии производства по одному из исков. 
  • 11 февраля по второму иску суд открыл производство.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции верховный суд ZIK каналы медведчука
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 