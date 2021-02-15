Верховный суд оставил без движения иск канала ZiK против введения санкций

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ТРК "Новые коммуникации" (телеканал ZiK), которая оспаривает решение президента Владимира Зеленского ввести в действие санкции против телеканалов из "пула Медведчука" 112 Украина, NewsOne и ZiK. Иск отправлен на устранение недостатков, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Суд оставил иск без движения, установив десятидневный срок для устранения его недостатков. Дело в том, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств, пояснили в Верховном суде.

Кроме того истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.

4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука. На сайте ZIK официально сообщили, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK готовят иски и еще не обращалась в суд.

10 февраля суд отказал в открытии производства по одному из исков.

11 февраля по второму иску суд открыл производство.

Вадим Ребрина

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