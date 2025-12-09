Верстка: Вернувшиеся с войны оккупанты за почти четыре года убили и покалечили 1000 человек

От рук вернувшихся российских военных погиб как минимум 551 человек в РФ, говорится в расследовании

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

За почти четыре года полномасштабной войны России против Украины оккупанты, вернувшиеся из зоны боевых действий, убили и покалечили на родине более 1000 человек. Об этом говорится в расследовании российского издания Верстка.

Всего, по данным российского медиа, вернувшиеся с войны оккупанты за почти четыре года совершили 240 убийств. Всего же от рук вернувшихся российских военных погиб как минимум 551 человек.

Еще 465 человек получили тяжелые травмы и увечья. Убитые – это преимущественно родственники и знакомые оккупантов, при этом большинство преступлений носят бытовой характер и происходят на фоне употребления алкоголя.

По подсчетам Верстки, 163 человека погибли от рук бывших заключенных. Из 281 ранее судимых военных, которые после возвращения с фронта снова убили или нанесли вред, повлекший смерть, как минимум 142 сидели в колониях за аналогичные преступления.

Инфографика: Верстка

Журналисты рассказали несколько историй российских захватчиков. Так, упоминается о жителе Ноябрьска Тюменской области, который задушил свою знакомую и спрятал тело в холодильнике, а также зарезал ее собаку.

Инцидент произошел в июне 2025 года. За несколько месяцев до этого он вернулся с войны, куда его завербовали из колонии. В тюрьме мужчина отбывал 15-летний срок за убийство знакомого.

За новые преступления его приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел участие в боевых действиях и государственные награды.

Еще одна история – из Бурятии. В апреле этого года в местную больницу поступила 45-летняя обгоревшая женщина с повреждениями практически всего тела, в том числе рта и дыхательных путей. Медики неделю боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Выяснилось, что женщину поджег ее 39-летний сожитель. За убийство с особой жестокостью суд в Бурятии приговорил его к 16 годам строгого режима, а в качестве смягчающих обстоятельств учел его участие в войне, награды и ранения.

На войну он также попал из колонии. Ранее его судили за изнасилование, а в 2019 году получил 14 лет колонии строгого режима за групповой грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Более трети бывших заключенных совершили убийство не впервые, а еще 31 из 148 ранее судимых контрактников уже отбывали сроки за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Сроки по вынесенным приговорам у бывших заключенных доходят до 14 лет колонии, у других военных – до 12 лет. В случаях, когда участников войны судили за жестокие убийства или убийства нескольких человек, сроки назначались до пожизненного заключения, говорится в материале.

Читайте также Ежедневно в армии России появляется 1200 новых контрактников. Это почти покрывает потери

Кроме 551 погибшего, в выборке оказались 465 человек, пострадавших от рук участников войны. Все они получили тяжелые травмы вплоть до инвалидности, но выжили.

252 человека получили травмы от рук бывших заключенных. Один из них – житель Тверской области, которого завербовали на войну в 2022 году из колонии, где он отбывал срок за кражу.

Уже в 2023 году оккупант вернулся с войны, а в 2024 году получил новые судимости. В октябре прошлого года он девять раз ударил свою мать кулаком по голове и телу – за то, что была нетрезвая. Женщину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и переломами, а оккупанта отправили в колонию общего режима на два года и девять месяцев.

Большинство дел – бытовые конфликты, в 50% случаев которых фигурируют алкоголь и наркотики, говорится в расследовании.

Почти треть всех дел по статье о причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью завершилась условными сроками, следует из анализа.

Причем, если у бывших заключенных условные сроки за причинение тяжкого вреда здоровью были лишь в 21% случаев (40 из 189), то у других военных – в 49% случаев (63 из 129).

В более 50% преступлений оккупанты применяют "оружие": ножи, палки, бутылки, лопаты, топоры, обрезки труб, сковородки, ножницы, пивные кружки, табуреты, травматические пистолеты и прочее. Такие нападения имеют более тяжелые последствия для пострадавших.

Еще 48 человек, которые выжили, получили тяжелые травмы в результате покушений на убийство, 80 – в ДТП, 11 – в результате превышения самообороны и по неосторожности.

Также журналисты выяснили, что участие в войне практически всегда смягчает приговор. Из более чем 700 проанализированных судебных постановлений менее чем в 10% случаев судьи не учли как смягчающее обстоятельство участие обвиняемых в боевых действиях. В 90% это приняли во внимание. В этих случаях, кроме участия в войне, суды учитывали "госнаграды", "ранения", статус "ветерана боевых действий" и т.д.

Верстка констатировала, что количество реальных преступлений, совершенных оккупантами, значительно больше. Гарнизонные суды после начала войны практически перестали публиковать решения по подобным делам, хотя количество преступлений со стороны участников боевых действий выросло в разы по сравнению с довоенной статистикой.

При этом доля вернувшихся оккупантов пока невелика. Даже если верить официальным заявлениям властей, с фронта вернулись максимум 140 000 российских военных.

2 января 2025 года Служба внешней разведки сообщила, что по состоянию на ноябрь 2024-го Россия привлекла к участию в войне против Украины от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание в тюрьмах.

В ГУР прогнозировали, что в 2025 году для восполнения потерь оккупационной армии в войне против Украины Россия рассчитывает привлечь не менее 126 000 солдат из так называемого "спецконтингента".