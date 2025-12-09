Верстка: Окупанти, які повернулися з війни, за майже чотири роки вбили та покалічили 1000 осіб

Від рук російських військових, що повернулися, загинула як мінімум 551 людина у РФ, йдеться в розслідуванні

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

За майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України окупанти, які повернулися з зони бойових дій, вбили та покалічили на батьківщині понад 1000 людей. Про це йдеться у розслідуванні російського видання Верстка.

Всього, за даними російського медіа, окупанти, які повернулися з війни, за майже чотири роки скоїли 240 вбивств. Загалом від рук російських військових, що повернулися, загинула як мінімум 551 людина.

Ще 465 людей отримали тяжкі травми та каліцтва. Вбиті – це переважно родичі та знайомі окупантів, водночас більшість злочинів мають побутовий характер і відбуваються на тлі вживання алкоголю.

За підрахунками Верстки, 163 особи загинули від рук колишніх в'язнів. З 281 раніше судимих військових, які після повернення з фронту знову вбили або завдали шкоди, що спричинила смерть, щонайменше 142 сиділи в колоніях за аналогічні злочини.

Інфографіка: Верстка

Журналісти розповіли кілька історій російських загарбників. Так, згадується про мешканця Ноябрська Тюменської області, який задушив свою знайому й сховав тіло в холодильнику, а також зарізав її собаку.

Інцидент стався у червні 2025 року. За декілька місяців до цього він повернувся з війни, куди його завербували з колонії. В тюрмі чоловік відбував 15-річний термін за вбивство знайомого.

За нові злочини його засудили до восьми років та одного місяця колонії суворого режиму. Як пом'якшувальні обставини суд врахував участь в бойових діях і державні нагороди.

Ще одна історія – з Бурятії. У квітні цього року у місцеву лікарню привезли 45-річну обгорілу жінку з пошкодженнями практично всього тіла, зокрема рота та дихальних шляхів. Медики тиждень боролися за її життя, але не змогли врятувати.

З'ясувалося, що жінку підпалив її 39-річний співмешканець. За вбивство з особливою жорстокістю суд у Бурятії засудив його до 16 років суворого режиму, а як пом'якшувальні обставини врахував участь у війні, нагороди та поранення.

На війну він також потрапив із колонії. Раніше його судили за зґвалтування, а у 2019 році отримав 14 років колонії суворого режиму за груповий грабіж та навмисне заподіяння тяжкої шкоди, що спричинило смерть.

Понад третина колишніх ув'язнених вчинили вбивство не вперше, а ще 31 зі 148 раніше судимих контрактників вже відбували терміни за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть.

Терміни за винесеними вироками в колишніх ув'язнених доходять до 14 років колонії, в інших військових – до 12 років. У випадках, коли учасників війни судили за жорстокі вбивства або вбивства кількох людей, терміни призначалися до довічного ув'язнення, йдеться в матеріалі.

Крім 551 загиблого, у вибірці опинилися 465 людей, які постраждали від рук учасників війни. Усі вони отримали тяжкі травми аж до інвалідності, але вижили.

252 людини отримали травми від рук колишніх ув'язнених. Один із них – мешканець Тверської області, якого звербували на війну у 2022 році з колонії, де він відбував термін за крадіжку.

Вже у 2023 році окупант повернувся з війни, а у 2024 році отримав нові судимості. У жовтні минулого року він дев'ять разів ударив свою матір кулаком по голові та тілу – за те, що була нетвереза. Жінку госпіталізували з крововиливом у мозок та переломами, а окупанта відправили до колонії загального режиму на два роки й дев'ять місяців.

Більшість справ – побутові конфлікти, у 50% випадків яких фігурують алкоголь і наркотики, йдеться у розслідуванні.

Майже третина всіх справ за статтею про заподіяння небезпечної для життя тяжкої шкоди здоров'ю завершилася умовними термінами, випливає з аналізу.

Причому, якщо в колишніх ув'язнених умовні терміни за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю були лише у 21% випадків (40 зі 189), то в інших військових – у 49% випадків (63 зі 129).

У понад 50% злочинів окупанти застосовують "зброю": ножі, палиці, пляшки, лопати, сокири, обрізки труб, сковорідки, ножиці, пивні кухлі, табурети, травматичні пістолети та інше. Такі напади мають тяжчі наслідки для постраждалих.

Ще 48 людей, які вижили, отримали важкі травми внаслідок замахів на вбивство, 80 – у ДТП, 11 – внаслідок перевищення самооборони та з необережності.

Також журналісти з’ясували, що участь у війні практично завжди пом'якшує вирок. З більш ніж 700 проаналізованих судових постанов менш ніж у 10% випадків судді не врахували як пом'якшувальну обставину участь обвинувачених у бойових діях. У 90% це взяли до уваги. У цих випадках, крім участі у війні, суди враховували "держнагороди", "поранення", статус "ветерана бойових дій" тощо.

Верстка констатувала, що кількість реальних злочинів, скоєних окупантами, значно більша. Гарнізонні суди після початку війни практично перестали публікувати ухвали у подібних справах, хоча кількість злочинів з боку учасників бойових дій зросла в рази порівняно з довоєнною статистикою.

Водночас частка окупантів, що повернулися, поки невелика. Навіть якщо вірити офіційним заявам влади, з фронту повернулися максимум 140 000 російських військових.

2 січня 2025 року Служба зовнішньої розвідки повідомила, що станом на листопад 2024-го Росія залучила для участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання в тюрмах.

У ГУР прогнозували, що у 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 000 солдатів із так званого спецконтингенту.