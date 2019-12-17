"Вибачте лисого глупця": Квартал снова спел о Гонтаревой – видео

Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Студия Квартал 95 во время выступления на сцене снова спела о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, будто бы извиняясь за прошлую шутку. Видео показала у себя в Facebook пресс-секретарь фракции Слуги народа Юлия Палийчук.

На кадрах актер Евгений Кошевой поет об инциденте с доме Гонтеревой: она названа "пресвятой погорелицей”, он сам фигурирует как “лысый глупец”.

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“В жінки прошу пробачення. Знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банка" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця”, - пел Кошевой.

Ему подыгрывал актер Игорь Пикалов, который играл олигарха Игоря Коломойского. Под конец номера он "передал пламенный привет" Гонтаревой.

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