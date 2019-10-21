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Квартал 95 ответил на критику за скандальную песню о Гонтаревой

Квартал 95 ответил на критику за скандальную песню о Гонтаревой - Фото
Скриншот из видеозаписи студии Квартал 95
21.10.2019, 14:25

Комики заявили, что "именно политики, их действия и последствия их действий дают нам повод для сатиры". Пообещали "гордо заниматься своим делом".

В студии Квартал 95 отреагировали на критику двух министров в свой адрес за вчерашнюю скандальную "шутку" о пожаре в доме у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, косвенно посоветовав им заниматься своей работой, а не оценивать юмор. Ответ опубликован в Facebook.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры... Бородянскому. Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики... Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас", - заявили артисты.

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По их словам, Квартал - это "острая политическая сатира, так было, есть и будет, даже если это не нравится некоторым политикам".

Комик-группа выразила сожаление, что хор им. Веревки "незаслуженно подвергается информационной атаке" за участие в сценическом номере.

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