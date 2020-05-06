Видеопереговоры канцлера ФРГ и украинского премьера пройдут 12 мая: что обсудят

Ангела Меркель (фото - Felipe Trueba/EPA)

Сегодня обнародовали дату проведения виртуальной встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча назначена на 12 мая, она пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Среди вопросов, которые планируется обсудить на встрече, будут борьба с эпидемией коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, являющаяся ключевым приоритетом внешней украинской политики, а также вопросы энергетического сектора.

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6 марта 2020 года Ангела Меркель пригласила украинского премьер-министра в Германию для обсуждения углубления отношений между странами.

20 апреля видеовстречу Шмыгаля и Меркель отложили по причине неотложных дел у канцлера Германии.

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