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Видеопереговоры канцлера ФРГ и украинского премьера пройдут 12 мая: что обсудят

Видеопереговоры канцлера ФРГ и украинского премьера пройдут 12 мая: что обсудят - Фото
Ангела Меркель (фото - Felipe Trueba/EPA)
06.05.2020, 16:25

Отложенная в апреле виртуальная встреча Ангелы Меркель с Денисом Шмыгалем состоится уже на следующей неделе

Сегодня обнародовали дату проведения виртуальной встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча назначена на 12 мая, она пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Среди вопросов, которые планируется обсудить на встрече, будут борьба с эпидемией коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, являющаяся ключевым приоритетом внешней украинской политики, а также вопросы энергетического сектора.

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  • 6 марта 2020 года Ангела Меркель пригласила украинского премьер-министра в Германию для обсуждения углубления отношений между странами.
  • 20 апреля видеовстречу Шмыгаля и Меркель отложили по причине неотложных дел у канцлера Германии.

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Дарья Мостовая
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