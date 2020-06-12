Виток скандала. У Ермака назвали слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

В команде у главы Офиса президента Андрея Ермака отреагировали на критику бывшего чиновника на этой должности - Андрея Богдана, и заявили, что это он "убил почти год нормального президентства нормальной команды" и "управленческий механизм надо заново строить". Так выразился в Facebook советник главы ОП по коммуникациям Михаил Подоляк.

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Свой пост он озаглавил "кокаиновые сны", назвав реакцию Богдана на интервью президента Владимира Зеленского (тот заявил, что "власть не полезна для личности" бывшего коллеги) "обычной историей обиженного неудачника".

"Богдан просто всегда считал, что это он... настоящий президент. <...> Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть царь и бог в одном флаконе, и тебе все обязаны", - пишет советник Ермака.

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По его словам, Богдан "не выдержал испытания медными трубами".

Подоляк заявил, что отставного главу ОП "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело и тебя деликатно попросили вон", а теперь тот якобы пытается "ударить побольнее, поржать с отрыжкой".

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