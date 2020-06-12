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Виток скандала. У Ермака назвали слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

Виток скандала. У Ермака назвали слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами" - Фото
Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)
12.06.2020, 11:19

Советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк выступил в защиту Зеленского и с множеством ярких эпитетов раскритиковал экс-главу ОП

В команде у главы Офиса президента Андрея Ермака отреагировали на критику бывшего чиновника на этой должности - Андрея Богдана, и заявили, что это он "убил почти год нормального президентства нормальной команды" и "управленческий механизм надо заново строить". Так выразился в Facebook советник главы ОП по коммуникациям Михаил Подоляк.

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Свой пост он озаглавил "кокаиновые сны", назвав реакцию Богдана на интервью президента Владимира Зеленского (тот заявил, что "власть не полезна для личности" бывшего коллеги) "обычной историей обиженного неудачника".

"Богдан просто всегда считал, что это он... настоящий президент. <...> Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть царь и бог в одном флаконе, и тебе все обязаны", - пишет советник Ермака.

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По его словам, Богдан "не выдержал испытания медными трубами".

Подоляк заявил, что отставного главу ОП "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело и тебя деликатно попросили вон", а теперь тот якобы пытается "ударить побольнее, поржать с отрыжкой".

  • В 2018 году на тот момент юрист олигарха Игоря Коломойского Богдан (по его словам) был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты.
  • После победы на выборах Зеленский назначил его главой Администрации президента (позже - Офис президента). 
  • За это время Богдан успел попасть в ряд громких скандалов. 
  • 11 февраля 2020-го Зеленский уволил его. Богдана сменил помощник президента Андрей Ермак
  • В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.
  • 10 июня Зеленский заявил, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть его "сильно меняет".
  • Президент полагает, что "спас от власти" Богдана, и с той поры не общается с ним.

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Евгений Пилипенко
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