Витренко о Северном потоке-2: Битва проиграна, но война продолжается

"Битва" против газопровода Северный поток-2 проиграна, поскольку он будет достроен, но "война" продолжается – Украина работает над тем, чтобы он не заработал. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против СП-2 продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство СП-2, что он будет достроен. К сожалению, это строительство возобновилось в январе этого года. И соответственно, к сожалению, это строительство в ближайшее время завершится", – сказал Витренко.

При этом он уточнил, что Украина продолжает бороться, чтобы этот газопровод не заработал. Ключ для этого, считает Витренко, – "сделать невозможным его коммерческую эксплуатацию".

"Для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", – объяснил он.

По его словам, Украина старается, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно сделать, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется Газпромом и президентом РФ Владимиром Путиным. А законодательство ЕС запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа: "Это записано даже в этом совместном заявление США и Германии. Они говорят, что они сделают все, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона".

Читайте также: "Игра не окончена": Кулеба озвучил три главных вопроса консультаций по Северному потоку-2

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.