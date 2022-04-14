Власть Украины готовилась ко вторжению, оно должно было начаться 22 февраля – Данилов

Власть Украины знала о подготовке полномасштабного вторжения России. Единственное, чего не ожидали, – использования для этого территории Беларуси. Об этом в интервью BBC рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас", – сказал он.

По словам Данилова, вариант наступления в том числе с территории Беларуси рассматривался, но в итоге власти пришли к выводу, что вторжение будет происходить по-другому.

Он рассказал, что, начиная с октября-ноября в помещении СНБО члены совета общались с иностранными делегациями, которые пытались оценить, насколько в плане техники и вооружения Украина готова к обороне.

"Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля", – сказал Данилов.

Он отметил, что нельзя обвинять власть в том, что она якобы не готовилась к войне. "Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", – сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что с 1 января в Украине начал действовать закон о национальном сопротивлении, в стране разворачивались батальоны территориальной обороны.

"А когда в первый день было принято решение о выдаче оружия всем желающим защищать страну, как вы считаете, мы могли заранее сказать, что будем выдавать оружие? Нет, у нас все было по плану", – отметил Данилов.

По его словам, доказательством своевременной подготовки, является то, что уже 50-й день Украина держит оборону.

"Никакая разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее", – отметил секретарь СНБО.

Данилов: Мы не ожидали, что Россия нападет с территории Беларуси. Это удар в спину

Вадим Ребрина

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