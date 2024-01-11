"Вместе выиграем войну". Зеленский и Кулеба прибыли в Эстонию — фото из аэропорта

Владимир Зеленский в Эстонии (Фото: Margus Tsahkna/X)

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Эстонию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Тсакхна.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Зеленский приехал в Таллин вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Для меня большая честь приветствовать хороших друзей и союзников. Мы даем убедительный сигнал и подтверждение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы выиграем эту войну", — заявил Тсакхна.

Подробности визита не разглашаются, но, вероятно, глава государства проведет встречи с высшими эстонскими лицами.

10 января Зеленский был с визитом в Литве и провел переговоры с президентом Гитанасом Науседой.

Президент на совместной пресс-конференции с литовским лидером заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне ожидает получить от союзников больше систем противовоздушной обороны: конкретные системы с конкретными ракетами, способные бороться против российской баллистики.

Также Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

Читайте также: Какие новые дипломатические вызовы встают перед Украиной