"Разом виграємо війну". Зеленський і Кулеба прибули до Естонії — фото з аеропорту

Володимир Зеленський в Естонії (Фото: Margus Tsahkna/X)

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Тсакхна.

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За його словами, Зеленський приїхав до Таллінна разом із главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Для мене велика честь вітати хороших друзів та союзників. Ми даємо переконливий сигнал і підтвердження Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми виграємо цю війну", – заявив Тсакхна.

Подробиці візиту не розголошуються, але, напевно, глава держави проведе зустрічі з вищими естонськими особами.

10 січня Зеленський був із візитом у Литві та провів переговори з президентом Гітанасом Науседою.

Президент на спільній пресконференції з литовським лідером заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні очікує отримати від союзників більше систем протиповітряної оборони: конкретні системи з конкретними ракетами, здатні боротися проти російської балістики.

Також Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів боротьби з російськими безпілотниками.

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