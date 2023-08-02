Вместо Аристова народным депутатом стала Локтионова из Слуги народа – ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Как отмечается, в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову – следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №146 – избранным народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

До выборов в 2019 году Наталия Локтионова была менеджером по маркетингу. Работала в HR-агенстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).

25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.

27 июля Верховная Рада лишила Аристова мандата народного депутата – за это было отдано 320 голосов.

В тот же день ему вручили подозрение во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

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