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Замість Арістова народним депутатом стала Локтіонова зі Слуги народу – ЦВК

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 16:27
Замість Арістова народним депутатом стала Локтіонова зі Слуги народу – ЦВК - Фото
Колаж ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народною депутаткою України. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Як зазначається, до Комісії надійшла ухвала Верховної Ради від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень.

Арістова було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу.

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову – наступну за черговістю кандидатку, зараховану до виборчого списку політичної партії Слуга народу за №146 – обраною народною депутаткою на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

До виборів у 2019 році Наталія Локтіонова була менеджеркою з маркетингу. Працювала в HR-агенстві Ancor Personnel Ukraine у Першій лізинговій компанії (продаж автомобілів).

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Наталія Медведєва
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Верховна РадаСлуга народуцвкЮрій АрістовНаталія Локтіонова
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