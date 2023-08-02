Замість Арістова народним депутатом стала Локтіонова зі Слуги народу – ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народною депутаткою України. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

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Як зазначається, до Комісії надійшла ухвала Верховної Ради від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень.

Арістова було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу.

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову – наступну за черговістю кандидатку, зараховану до виборчого списку політичної партії Слуга народу за №146 – обраною народною депутаткою на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

До виборів у 2019 році Наталія Локтіонова була менеджеркою з маркетингу. Працювала в HR-агенстві Ancor Personnel Ukraine у Першій лізинговій компанії (продаж автомобілів).

25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

27 липня Верховна Рада позбавила Арістова мандата народного депутата – за це було віддано 320 голосів.

Того самого дня йому вручили підозру щодо внесення свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

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