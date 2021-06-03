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Вместо УАЗов. Минобороны назвало пять фирм, которые разработают новые джипы для ВСУ – фото

03.06.2021, 11:50
Вместо УАЗов. Минобороны назвало пять фирм, которые разработают новые джипы для ВСУ – фото - Фото
Варта и Новатор (Фото - mil.in.ua)

Министерство обороны назвало пять частных компаний, которые выполнят опытно-конструкторскую работу по производству нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины. Новый джип должен будет заменить советские УАЗы в войсках. Об этом пишет АрмияИнформ

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Речь о компаниях "ВИДИЮНИКОМЕРС", "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ, "Украинская бронетехника", "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ" и "УКРАВТОБУСПРОМ". Отмечается, что компания "НПО МАЦП" отказалась от дальнейшего участия в этом проекте.

Издание сообщает, что отныне Минобороны ожидает от вышеуказанных фирм опытные образцы техники для проведения государственных испытаний.

Как уточняет mil.in.ua, "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ" – это компания, которая предлагает к реализации военную продукцию корпорации "Богдан" и Great Wall. 

На сайте "ВИДИЮНИКОМЕРС" сообщается, что компания производит автомобили "специального и специализированного" назначения. В частности автобусы скорой помощи, а также инкассаторские машины. 

"Украинская бронетехника" известна тем, что уже поставляла в ВСУ, Нацгвардию и в структуры Министерства внутренних дел бронеавтомобили Новатор на шасси Ford 550, Дозор на шасси МАЗ-5434, а также Варту. 

"УКРАВТОБУСПРОМ" ранее занимался разработкой троллейбусов и автобусов. Однако, как сообщает Милитарный, компания также начинала работу над проектом "Джип-1,5". В течение 2000-2003 годов была представлена конструкторская документация на модель внедорожника. 

Компания "Синергия" была основана в июне 2020 года. На своем сайте фирма отмечает, что занимается разработкой автомобилей скорой помощи, мобильных банковских отделений, бронированных грузовиков, бронетранспортеров, а также других бронемашин. 

Читайте также: В ВСУ передали бронемашины Oncilla – их создали на основе украинских Дозоров – фото 

Станислав Стороженко
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ВСУ минобороны армия войска джип бронемашина УАЗ
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