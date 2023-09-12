ВМС о деталях возвращения "вышек Бойко": РФ туда не заходит после гибели "Василия Беха"

Российские оккупанты перестали заходить в район "вышек Бойко" после уничтожения корабля "Василий Бех". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, береговые ракетные войска ВМС уже более года контролируют часть Черного моря, где установлены вышки.

Он отметил, что российские корабли перестали заходить в этот район после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех".

"Был у них такой корабль, транспортировавший вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-нибудь диверсионная группа", — сказал Плетенчук.

Представитель ВМС заявил, что сложнее всего было добраться до "вышек Бойко" на надувных лодках из-за угрозы с воздуха.

"Все равно эту зону условно можно считать серой, потому что российская авиация там находится постоянно. Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту проблему нужно решать. Она стоит в более широкой плоскости. Речь идет о самолетах F-16", — резюмировал он.

СПРАВКА."Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были приобретены во времена президентства "Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были приобретены во времена президентства Виктора Януковича , когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко . По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели ближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".

11 сентября Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма.

назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма. Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Смотрите также: Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.