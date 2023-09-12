ВМС о деталях возвращения "вышек Бойко": РФ туда не заходит после гибели "Василия Беха"
Российские оккупанты перестали заходить в район "вышек Бойко" после уничтожения корабля "Василий Бех". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.
"Был у них такой корабль, транспортировавший вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-нибудь диверсионная группа", — сказал Плетенчук.
Представитель ВМС заявил, что сложнее всего было добраться до "вышек Бойко" на надувных лодках из-за угрозы с воздуха.
"Все равно эту зону условно можно считать серой, потому что российская авиация там находится постоянно. Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту проблему нужно решать. Она стоит в более широкой плоскости. Речь идет о самолетах F-16", — резюмировал он.
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