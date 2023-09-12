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ВМС о деталях возвращения "вышек Бойко": РФ туда не заходит после гибели "Василия Беха"

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 12:31
ВМС о деталях возвращения
"Вышки Бойко" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты перестали заходить в район "вышек Бойко" после уничтожения корабля "Василий Бех". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, береговые ракетные войска ВМС уже более года контролируют часть Черного моря, где установлены вышки. 
Он отметил, что российские корабли перестали заходить в этот район после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех". 

"Был у них такой корабль, транспортировавший вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-нибудь диверсионная группа", — сказал Плетенчук.

Представитель ВМС заявил, что сложнее всего было добраться до "вышек Бойко" на надувных лодках из-за угрозы с воздуха. 

"Все равно эту зону условно можно считать серой, потому что российская авиация там находится постоянно. Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту проблему нужно решать. Она стоит в более широкой плоскости. Речь идет о самолетах F-16", — резюмировал он.

СПРАВКА."Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были приобретены во времена президентства Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко. По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели ближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".
  • 11 сентября Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео.
  • Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма.
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Смотрите также: Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

Дмитрий Гриниченко
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