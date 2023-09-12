ВМС про деталі повернення "вишок Бойка": РФ туди не заходить після загибелі "Василия Беха"

Російські окупанти припинили заходити до району "вишок Бойка" після знищення корабля "Василь Бех". Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, берегові ракетні війська ВМС вже понад рік контролюють частину Чорного моря, де встановлені вишки.

Він зазначив, що російські кораблі припинили заходити до цього району після того, як вдалося потопити корабель "Василий Бех".

"Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група", — сказав Плетенчук.

Представник ВМС заявив, що найскладніше було дістатися "вишок Бойка" на надувних човнах через загрозу з повітря.

"Все одно цю зону умовно можна вважати сірою, тому що російська авіація там знаходиться постійно. Вона веде розвідку і навіть завдає вогневої поразки. Цю проблему потрібно вирішувати. Вона стоїть у ширшій площині. Йдеться про літаки F-16", — резюмував він.

ДОВІДКА. "Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбані за часів президентства "Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбані за часів президентства Віктора Януковича , коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко . Станом на початок 2014 року вони були на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".

11 вересня Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму.

назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму. Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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