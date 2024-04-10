ВМС ВСУ: В Крыму уничтожили корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 россиян

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок

Ка-27 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Силы обороны во временно оккупированном Крыму уничтожили российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Об этом в Facebook сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он.

Корабельный противолодочный вертолет типа Ка-27/28 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Он способен обнаруживать современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

В ночь на 9 марта 2024 года дроны атаковали авиационный завод в Таганроге. На спутниковом снимке видно по меньшей мере три попадания на территории предприятия.

24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

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