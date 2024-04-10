ВМС ЗСУ: У Криму знищили корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 росіян
Сили оборони у тимчасово окупованому Криму знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Про це у Facebook повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
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"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.
Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.
Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.
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