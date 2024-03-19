"Внешнюю политику задает канцлер": Климкин считает, что невозможно обойти Шольца по Taurus
Поставка дальнобойных ракет Taurus Украине без участия канцлера Олафа Шольца – невозможно, хотя у главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок и "есть свой маневр в вопросе внешней политики", но внешнюю политику определяет канцлер. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.
На вопрос журналиста о том, возможна ли поставка ракет Taurus в Украину, минуя "красные линии" Шольца, Климкин отметил, что это невозможно, ведь немецкий канцлер играет ключевую роль.
"Я думаю, что решение он уже принял, но когда, как, при каких условиях, что возможно – он это объясняет внутри, это непубличная история. Однако обойти его со стороны Анналены Бербок и как-то "коварно" в хорошем смысле отправить Taurus без Шольца – невозможно", – считает он.
Климкин подчеркнул, что МИД в вопросе поставки вооружения не может обойти канцлера.
"То есть у Анналены Бербок есть свой маневр в вопросе внешней политики, но в конце концов внешнюю политику определяет канцлер", – акцентировал экс-глава МИД.
Также он упомянул о встрече в рамках "Веймарского треугольника" и отметил, что во время встречи канцлера Шольца, французского лидера Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска многие вопросы обсуждались откровенно.
"Посмотрим, как Шольц будет вести себя в этих вопросах. Дело не только в Taurus, но есть очень много других вещей. Для немцев это непростая история, потому что они имеют очень пацифистское общество, травма Второй мировой войны уже меньше просматривается", – добавил Климкин.
15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
- 16 марта председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Мережко отметил, что не известно, удастся ли французскому лидеру убедить немецкого канцлера поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако в любом случае Германия и Франция должны предоставить то оружие и технику, которые помогли бы в войне против России.
- 19 марта Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.
- В тот же день Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.
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