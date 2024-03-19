"Внешнюю политику задает канцлер": Климкин считает, что невозможно обойти Шольца по Taurus

Экс-министр иностранных дел Климкин отметил, что немецкий МИД в вопросе поставок вооружения не может обойти канцлера

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Поставка дальнобойных ракет Taurus Украине без участия канцлера Олафа Шольца – невозможно, хотя у главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок и "есть свой маневр в вопросе внешней политики", но внешнюю политику определяет канцлер. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

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На вопрос журналиста о том, возможна ли поставка ракет Taurus в Украину, минуя "красные линии" Шольца, Климкин отметил, что это невозможно, ведь немецкий канцлер играет ключевую роль.

"Я думаю, что решение он уже принял, но когда, как, при каких условиях, что возможно – он это объясняет внутри, это непубличная история. Однако обойти его со стороны Анналены Бербок и как-то "коварно" в хорошем смысле отправить Taurus без Шольца – невозможно", – считает он.

Климкин подчеркнул, что МИД в вопросе поставки вооружения не может обойти канцлера.

"То есть у Анналены Бербок есть свой маневр в вопросе внешней политики, но в конце концов внешнюю политику определяет канцлер", – акцентировал экс-глава МИД.

Также он упомянул о встрече в рамках "Веймарского треугольника" и отметил, что во время встречи канцлера Шольца, французского лидера Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска многие вопросы обсуждались откровенно.

"Посмотрим, как Шольц будет вести себя в этих вопросах. Дело не только в Taurus, но есть очень много других вещей. Для немцев это непростая история, потому что они имеют очень пацифистское общество, травма Второй мировой войны уже меньше просматривается", – добавил Климкин.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

16 марта председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Мережко отметил, что не известно, удастся ли французскому лидеру убедить немецкого канцлера поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако в любом случае Германия и Франция должны предоставить то оружие и технику, которые помогли бы в войне против России.

19 марта Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

В тот же день Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

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