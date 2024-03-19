"Зовнішню політику визначає канцлер": Клімкін вважає, що обійти Шольца в питанні Taurus неможливо
Постачання далекобійних ракет Taurus Україні без участі канцлера Олафа Шольца – неможливе, хоч і очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок "має свій маневр у питанні зовнішньої політики", але зовнішню політику визначає канцлер. Таку думку в інтерв'ю для LIGA.net висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.
На запитання журналіста щодо того, чи можливе постачання ракет Taurus в Україну, оминаючи "червоні лінії" Шольца, Клімкін зазначив, що це неможливо, адже німецький канцлер відіграє ключову роль.
"Я думаю, що рішення він вже прийняв, але коли, як, за яких умов, що можливо – він це пояснює всередині, це непублічна історія. Проте обійти його з боку Анналени Бербок і якось "підступно" в гарному сенсі відправити Taurus без Шольца – неможливо", – вважає він.
Клімкін наголосив, що МЗС у питанні постачання озброєння не може обійти канцлера.
"Тобто Анналена Бербок має свій маневр у питанні зовнішньої політики, але врешті-решт зовнішню політику визначає канцлер", – акцентував ексочільник МЗС.
Також він згадав про зустріч у межах "Веймарського трикутника" та зазначив, що під час зустрічі канцлера Шольца, французького лідера Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска багато питань обговорювалися відверто.
"Подивимось, як Шольц буде поводити себе в цих питаннях. Справа не тільки в Taurus, але є дуже багато інших речей. Для німців це непроста історія, бо вони мають дуже пацифістське суспільство, травма Другої світової війни вже менше проглядається", – додав Клімкін.
15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.
- 16 березня голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Мережко зазначив, що не відомо, чи вдасться французькому лідеру переконати німецького канцлера надати Україні далекобійні ракети Taurus, однак у будь-якому разі Німеччина та Франція мали б надати ту зброю та техніку, які допомогли б у війні проти Росії.
- 19 березня Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.
- Того самого дня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.
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