"Зовнішню політику визначає канцлер": Клімкін вважає, що обійти Шольца в питанні Taurus неможливо

Ексміністр закордонних справ Клімкін наголосив, що німецьке МЗС у питанні постачання озброєння не може обійти канцлера

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Постачання далекобійних ракет Taurus Україні без участі канцлера Олафа Шольца – неможливе, хоч і очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок "має свій маневр у питанні зовнішньої політики", але зовнішню політику визначає канцлер. Таку думку в інтерв'ю для LIGA.net висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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На запитання журналіста щодо того, чи можливе постачання ракет Taurus в Україну, оминаючи "червоні лінії" Шольца, Клімкін зазначив, що це неможливо, адже німецький канцлер відіграє ключову роль.

"Я думаю, що рішення він вже прийняв, але коли, як, за яких умов, що можливо – він це пояснює всередині, це непублічна історія. Проте обійти його з боку Анналени Бербок і якось "підступно" в гарному сенсі відправити Taurus без Шольца – неможливо", – вважає він.

Клімкін наголосив, що МЗС у питанні постачання озброєння не може обійти канцлера.

"Тобто Анналена Бербок має свій маневр у питанні зовнішньої політики, але врешті-решт зовнішню політику визначає канцлер", – акцентував ексочільник МЗС.

Також він згадав про зустріч у межах "Веймарського трикутника" та зазначив, що під час зустрічі канцлера Шольца, французького лідера Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска багато питань обговорювалися відверто.

"Подивимось, як Шольц буде поводити себе в цих питаннях. Справа не тільки в Taurus, але є дуже багато інших речей. Для німців це непроста історія, бо вони мають дуже пацифістське суспільство, травма Другої світової війни вже менше проглядається", – додав Клімкін.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

16 березня голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Мережко зазначив, що не відомо, чи вдасться французькому лідеру переконати німецького канцлера надати Україні далекобійні ракети Taurus, однак у будь-якому разі Німеччина та Франція мали б надати ту зброю та техніку, які допомогли б у війні проти Росії.

19 березня Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

Того самого дня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

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