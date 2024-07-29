Во Франции повреждены телекоммуникационные линии. Повлияло ли это на игры – неизвестно

Организаторы Олимпиады пока не комментировали эту ситуацию

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

Во Франции заявляют о повреждении многочисленных телекоммуникационных линий по причине вандализма. Масштабы последствий, а также то, повлияли ли они на Олимпийские мероприятия, пока неизвестны. Об этом сообщили госсекретарь по вопросам цифровых технологий Франции Марина Феррари и агентство AP.

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Феррари сообщила, что повреждения повлияли на работу телекоммуникационных операторов, а также осудила "трусливые и безответственные действия".

По данным агентства, организаторы Олимпиады пока не комментировали эту ситуацию, однако представитель французской полиции сообщил, что пострадали по меньшей мере шесть административных департаментов Франции.

По его словам, инцидент коснулся, в частности, региона вокруг средиземноморского города Марсель, где пройдут Олимпийские соревнования по парусному спорту и футболу.

Проблемы с услугами подтвердили телекоммуникационные операторы Bouygues и Free.

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

В ночь на 26 июля французский оператор железнодорожных перевозок SNCF заявил о "массированной атаке" – поджогах высокоскоростных линий. Компания подчеркнула, что это произошло "в целях парализации" движения скоростных поездов.

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