У Франції унаслідок вандалізму пошкоджені телекомунікаційні лінії. Чи вплинуло це на ігри – невідомо

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider/EPA)

У Франції заявляють про пошкодження численних телекомунікаційних ліній унаслідок вандалізму. Масштаби наслідків, а також те, чи вплинули вони на Олімпійські заходи, поки що невідомі. Про це повідомили держсекретарка з питань цифрових технологій Франції Марина Феррарі та агентство AP.

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Феррарі повідомила, що пошкодження вплинули на роботу телекомунікаційних операторів, а також засудила "боягузливі та безвідповідальні дії".

За даними агентства, організатори Олімпіади наразі не коментували цієї ситуації, однак представник французької поліції повідомив, що постраждали щонайменше шість адміністративних департаментів Франції.

За його словами, інцидент торкнувся, зокрема, регіону навколо середземноморського міста Марсель, де пройдуть Олімпійські змагання з вітрильного спорту та футболу.

Проблеми з послугами підтвердили телекомунікаційні оператори Bouygues та Free.

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень SNCF заявив про "масовану атаку" – підпали на високошвидкісних лініях. Компанія наголосила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.

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