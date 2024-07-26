У Франції заявляють про "масовану атаку" на вокзалах. Стверджують: мета – паралізація руху потягів
У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень заявив про "масовану атаку" SNCF – підпали на високошвидкісних лініях. Про це йдеться у заяві компанії в Х.
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Компанія заявила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.
Водночас високошвидкісні лінії південного сходу не постраждали – зловмисному акту запобігли, зазначили в SNCF.
Компанія закликала "всіх пасажирів, які можуть перенести поїздки, не прибувати на вокзали", а численні відправлення поїздів було скасовано.
"Наші бригади перебувають на місцях, щоб провести діагностику і почати ремонт", – додали в SNCF.
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