У Франції заявляють про "масовану атаку" на вокзалах. Стверджують: мета – паралізація руху потягів

Літня Олімпіада триватиме з 26 липня до 11 серпня в Парижі

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider / EPA)

У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень заявив про "масовану атаку" SNCF – підпали на високошвидкісних лініях. Про це йдеться у заяві компанії в Х.

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Компанія заявила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.

Водночас високошвидкісні лінії південного сходу не постраждали – зловмисному акту запобігли, зазначили в SNCF.

Компанія закликала "всіх пасажирів, які можуть перенести поїздки, не прибувати на вокзали", а численні відправлення поїздів було скасовано.

"Наші бригади перебувають на місцях, щоб провести діагностику і почати ремонт", – додали в SNCF.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

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