Во Франции заявляют об "атаке" на вокзалах. Утверждают: цель – остановка движения поездов

Летняя Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа в Париже

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

В ночь на 26 июля французский оператор железнодорожных перевозок заявил о "массированной атаке" SNCF – подверглись высокоскоростным линиям. Об этом говорится в заявлении компании в Х.

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Компания заявила, что это произошло "с целью парализации" движения скоростных поездов.

В то же время высокоскоростные линии юго-востока не пострадали – злонамеренный акт предотвратили, отметили в SNCF.

Компания призвала "всех пассажиров, которые могут перенести поездки, не прибывать на вокзалы", а многочисленные отправления поездов были отменены.

"Наши бригады находятся на местах, чтобы провести диагностику и начать ремонт", – добавили в SNCF.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "по осторожности".

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

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