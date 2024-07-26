Во Франции заявляют об "атаке" на вокзалах. Утверждают: цель – остановка движения поездов
В ночь на 26 июля французский оператор железнодорожных перевозок заявил о "массированной атаке" SNCF – подверглись высокоскоростным линиям. Об этом говорится в заявлении компании в Х.
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Компания заявила, что это произошло "с целью парализации" движения скоростных поездов.
В то же время высокоскоростные линии юго-востока не пострадали – злонамеренный акт предотвратили, отметили в SNCF.
Компания призвала "всех пассажиров, которые могут перенести поездки, не прибывать на вокзалы", а многочисленные отправления поездов были отменены.
"Наши бригады находятся на местах, чтобы провести диагностику и начать ремонт", – добавили в SNCF.
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