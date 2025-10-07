Во Франции вслед за премьером в отставку уходит министр обороны

Ле Мэр заявил, что его уход позволит "возобновить переговоры по формированию нового состава правительства"

Брюно Ле Мэр (Фото: EPA)

Министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о намерении подать в отставку. Об этом он написал в соцсети Х.

Ле Мэр заявил, что его уход позволит возобновить переговоры по формированию нового состава правительства, способного обеспечить "стабильность управления и согласованность работы всех государственных институтов".

Министр также отметил, что его решение вызвало неоднозначную реакцию у некоторых общественных и политических кругов, но оно "продиктовано исключительно заботой о государстве и общих интересах страны".

По словам Ле Мэра, президент Франции Эммануэль Макрон принял его просьбу выйти из правительства и передать обязанности министра обороны сил премьер-министру.