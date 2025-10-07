Во Франции вслед за премьером в отставку уходит министр обороны
Министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о намерении подать в отставку. Об этом он написал в соцсети Х.
Ле Мэр заявил, что его уход позволит возобновить переговоры по формированию нового состава правительства, способного обеспечить "стабильность управления и согласованность работы всех государственных институтов".
Министр также отметил, что его решение вызвало неоднозначную реакцию у некоторых общественных и политических кругов, но оно "продиктовано исключительно заботой о государстве и общих интересах страны".
По словам Ле Мэра, президент Франции Эммануэль Макрон принял его просьбу выйти из правительства и передать обязанности министра обороны сил премьер-министру.
- 6 октября премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку только спустя 14 часов после того, как премьер представил состав Кабинета министров. Президент принял эту отставку.
- Он был пятым премьер-министром страны за менее чем два года и возглавлял правительство менее месяца – с 9 сентября.
- Макрон поручил Лекорну провести переговоры с другими политическими партиями, чтобы попытаться найти выход из кризиса.
