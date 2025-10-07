У Франції слідом за премʼєром у відставку йде міністр оборони

Ле Мер заявив, що його відхід дасть змогу "відновити переговори щодо формування нового складу уряду"

Брюно Ле Мер (Фото: EPA)

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер оголосив про намір подати у відставку. Про це він написав у соцмережі Х.

Ле Мер заявив, що його відхід дасть змогу відновити переговори щодо формування нового складу уряду, здатного забезпечити "стабільність управління та узгодженість роботи всіх державних інститутів".

Міністр також зазначив, що його рішення викликало неоднозначну реакцію в деяких громадських і політичних кіл, але воно "продиктоване винятково турботою про державу і загальні інтереси країни".

За словами Ле Мера, президент Франції Емманюель Макрон прийняв його прохання вийти з уряду та передати обов'язки міністра оборони сил прем'єр-міністру.