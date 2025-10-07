У Франції слідом за премʼєром у відставку йде міністр оборони
Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер оголосив про намір подати у відставку. Про це він написав у соцмережі Х.
Ле Мер заявив, що його відхід дасть змогу відновити переговори щодо формування нового складу уряду, здатного забезпечити "стабільність управління та узгодженість роботи всіх державних інститутів".
Читайте також
Міністр також зазначив, що його рішення викликало неоднозначну реакцію в деяких громадських і політичних кіл, але воно "продиктоване винятково турботою про державу і загальні інтереси країни".
За словами Ле Мера, президент Франції Емманюель Макрон прийняв його прохання вийти з уряду та передати обов'язки міністра оборони сил прем'єр-міністру.
- 6 жовтня премʼєр-міністр Франції Лекорню подав у відставку лише після 14 годин після того, як прем'єр представив склад Кабінету міністрів. Президент ухвалив цю відставку.
- Він був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки і очолював уряд менш ніж місяць – з 9 вересня.
- Макрон доручив Лекорню провести переговори з іншими політичними партіями, щоб спробувати знайти вихід з кризи.
Коментарі (0)