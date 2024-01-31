Во Львове и области работники ТЦК будут патрулировать с бодикамерами
Во Львовской области военнослужащие ВСУ из территориальных центров комплектования будут использовать нательные видеокамеры во время патрулирования и оповещения граждан. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК.
"Теперь военнослужащие ВСУ, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", – пишет ведомство.
В областном ТЦК также заявили, что во время патрулирования видео с бодикамер будут попадать в ТЦК, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.
- 29 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине внепланово проводят проверки ТЦК в разных областях: ведомство фиксирует множество нарушений.
- Президент Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильными" случаи, когда военнослужащие ТЦК уводят мужчин силой на улицах.
- 30 января Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации: перечень нововведений. По документу предусматривается арест банковских счетов уклонистов по решению суда после обращения ТЦК.
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