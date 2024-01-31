Во Львове и области работники ТЦК будут патрулировать с бодикамерами

В областном ТЦК объяснили, что видео будут смотреть, чтобы анализировать события и объективно разбираться в конфликтных ситуациях

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Во Львовской области военнослужащие ВСУ из территориальных центров комплектования будут использовать нательные видеокамеры во время патрулирования и оповещения граждан. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК.

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"Теперь военнослужащие ВСУ, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", – пишет ведомство.

В областном ТЦК также заявили, что во время патрулирования видео с бодикамер будут попадать в ТЦК, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

29 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине внепланово проводят проверки ТЦК в разных областях: ведомство фиксирует множество нарушений.

Президент Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильными" случаи, когда военнослужащие ТЦК уводят мужчин силой на улицах.

30 января Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации: перечень нововведений. По документу предусматривается арест банковских счетов уклонистов по решению суда после обращения ТЦК.

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