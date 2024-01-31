У Львові та області працівники ТЦК патрулюватимуть із бодікамерами
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У Львівській області військовослужбовці ЗСУ з територіальних центрів комплектування використовуватимуть натільні відеокамери під час патрулювань та сповіщення громадян. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК.

"Тепер військовослужбовці ЗСУ, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", – пише відомство.

В обласному ТЦК також заявили, що під час патрулювання відео з бодікамер потраплятимуть до ТЦК, якщо виникне потреба проаналізувати подію, що трапилася, і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

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