У Львові та області працівники ТЦК патрулюватимуть із бодікамерами

В обласному ТЦК пояснили, що відео дивитимуться, аби аналізувати події та об'єктивно розбиратися у конфліктних ситуаціях

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У Львівській області військовослужбовці ЗСУ з територіальних центрів комплектування використовуватимуть натільні відеокамери під час патрулювань та сповіщення громадян. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК.

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"Тепер військовослужбовці ЗСУ, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", – пише відомство.

В обласному ТЦК також заявили, що під час патрулювання відео з бодікамер потраплятимуть до ТЦК, якщо виникне потреба проаналізувати подію, що трапилася, і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

29 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні позапланово проводять перевірки ТЦК у різних областях: відомство фіксує безліч порушень.

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці ТЦК забирають чоловіків силою на вулицях.

30 січня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації: перелік нововведень. За документом передбачається арешт банківських рахунків ухилянтів за рішенням суду після звернення ТЦК.

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