Мобілізація. Міноборони позапланово перевіряє ТЦК, є багато порушень, працюємо — Умєров

Умєров заявив, що Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі проблеми роботи військкоматів

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

В Україні позапланово проводять перевірки територіальних центрів комплектування (військкоматів) у різних областях. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, відомство фіксує безліч порушень під час перевірок.

Він зазначив, що Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі проблеми.

Умєров подякував Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора за роботу.

"Продовжуємо далі, будуть ще новини", — заявив міністр.

На пресконференції у грудні 2023 року президент Зеленський виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про мобілізацію чоловіків з 25 років.

11 січня 2024 року нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

У той самий день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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