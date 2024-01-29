Мобилизация. Минобороны внепланово проверяет ТЦК, есть много нарушений, работаем — Умеров
В Украине внепланово проводят проверки территориальных центров комплектования (военкоматов) в разных областях. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
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По его словам, ведомство фиксирует множество нарушений в ходе проверок.
Он отметил, что Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все проблемы.
Умеров поблагодарил Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора за работу.
"Продолжаем дальше, будут еще новости", — заявил министр.
- На пресс-конференции в декабре 2023 года президент Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о мобилизации мужчин с 25 лет.
- 11 января 2024 года нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.
- В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.
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