Мобилизация. Минобороны внепланово проверяет ТЦК, есть много нарушений, работаем — Умеров

Умеров заявил, что Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все проблемы работы военкоматов

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Украине внепланово проводят проверки территориальных центров комплектования (военкоматов) в разных областях. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам, ведомство фиксирует множество нарушений в ходе проверок.

Он отметил, что Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все проблемы.

Умеров поблагодарил Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора за работу.

"Продолжаем дальше, будут еще новости", — заявил министр.

На пресс-конференции в декабре 2023 года президент Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о мобилизации мужчин с 25 лет.

11 января 2024 года нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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